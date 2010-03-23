Водій легковика розбив три автівки

Одна людина отримала травми в аварії за участю чотирьох автомобілів у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.

Honda при повороті наліво наїхала на автівку ВАЗ-21061, що стояла з правого краю проїжджої частини.

Після удару ВАЗ відкинуло на ВАЗ-2103, який стояв попереду.

Honda почала рухатися заднім ходом і наїхала на Opel.

Після аварії водій "Хонди" втік. Його особа встановлена. 23-річного жителя Сімферополя затримано.

Травмовано водія ВАЗ-21061.