Водій легковика розбив три автівки
10:27, 23 березня 2010Крым
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Поранена людина
Одна людина отримала травми в аварії за участю чотирьох автомобілів у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.
Honda при повороті наліво наїхала на автівку ВАЗ-21061, що стояла з правого краю проїжджої частини.
Після удару ВАЗ відкинуло на ВАЗ-2103, який стояв попереду.
Honda почала рухатися заднім ходом і наїхала на Opel.
Після аварії водій "Хонди" втік. Його особа встановлена. 23-річного жителя Сімферополя затримано.
Травмовано водія ВАЗ-21061.
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