У м`ясників поцупили кабель: 160 кіло

Дві бухти мідного кабелю, 80 кілограмів кожна, зникли з м`ясозаводу в Ялті, міліція підозрює трьох співробітників, повідомив міськвідділ.

"У скоєнні злочину обгрунтовано підозрюються наймані співробітники - мешканці Кривого Рогу, 1989 і 1990 років народження, і житель Ялти, 1974 року народження, що працює на заводі сторожем. Триває перевірка", - говориться в релізі.

Збиток м`ясокомбінат оцінює в 16 тисяч гривень.