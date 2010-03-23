Парк на південному березі Криму ледве не скоротили на 10 га
Суд скасував рішення
Суд скасував рішення місцевої ради Корєїза про закріплення за Місхорськім парком-пам`яткою загальнодержавного значення, розташованим на Південному березі Криму, території майже на десять гектарів меншої тієї, яка визначена для нього в переліку парків-пам`яток садово-паркового мистецтва
”Рішення скасовано як таке, що суперечить вимогам закону про природно-заповідний фонд України й прийняте з перевищенням повноважень”, - йдеться в повідомленні прокуратури Криму.
За даними прокуратури, влада Корєїза закріпила за парком територію в 13,36 га, тоді як він ”завжди функціонував на площі, що майже вдвічі" перевищує її.
”На момент ухвалення рішення парк значився в переліку парків-пам`яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення площею 23 га”, - заявила прокуратура.
Наглядове відомство підтримало адміністрацію парків-пам`яток у процесі проти влади Корєїза.