Торпеду вагою дві тонни знищили в Севастополі

Торпеду радянського виробництва вагою близько двох тонн знищили водолази-піротехніки на виході з Балаклавської бухти в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

"Торпеду підняли на понтонах, відбуксирували по фарватеру Балаклавської бухти в район траверзу колишньої берегової батареї, затопили на глибині і знищили шляхом підриву. На період знешкодження припинили роботу низки об`єктів господарської діяльності бухти", - йдеться в прес-релізі.

Боєприпас на дванадцятиметровій глибині за двадцять метрів від причалу знайшли представники профільного екологічного підприємства "Сіталл" під час кінозйомок у понеділок.

Вага вибухової речовини становила більш як 200 кг, довжина - близько 8 метрів, калібр - 533 міліметри.

"Торпеда призначена для ураження підводних човнів і надводних кораблів, була оснащена апаратурою самонаведения. Стрільбові випробування торпедами проводилися з підводних човнів в 1978-1980 роках на Чорноморському флоті", - заявили рятувальники.