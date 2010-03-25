Співробітник пенсійного фонду погорів на хабарі в Сімферополі
13:34, 25 березня 2010Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання в Сімферополі трьох з половиною тисяч хабара заступником начальника районного управління пенсійного фонду України, повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ.
"Заступник начальника отримав хабар від головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення в діяльності", - говориться в прес-релізі.
Справу завели за статтею "отримання хабара".
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