Співробітник пенсійного фонду погорів на хабарі в Сімферополі

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання в Сімферополі трьох з половиною тисяч хабара заступником начальника районного управління пенсійного фонду України, повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ.

"Заступник начальника отримав хабар від головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення в діяльності", - говориться в прес-релізі.

Справу завели за статтею "отримання хабара".