Капітана міліції засудили через дурь
13:49, 26 березня 2010Крым
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Строк з конфіскацією майна
Капітан міліції з кримського міста Судак засуджений до шести з половиною років позбавлення волі за збут наркотиків і зловживання службовим положенням, повідомила прес-служба прокуратури.
На лаві підсудних опинився старший уповноважений відділення карного розшуку міського відділу міліції Судаку.
"Оборотень в погонах" організував розповсюдження "дурі" в регіоні, за що судом засуджений до 6,6 років позбавлення волі", - йдеться в прес-релізі.
Крім того, суд постановив конфіскувати майно міліціонера.
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