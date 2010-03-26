Капітана міліції засудили через дурь

Капітан міліції з кримського міста Судак засуджений до шести з половиною років позбавлення волі за збут наркотиків і зловживання службовим положенням, повідомила прес-служба прокуратури.

На лаві підсудних опинився старший уповноважений відділення карного розшуку міського відділу міліції Судаку.

"Оборотень в погонах" організував розповсюдження "дурі" в регіоні, за що судом засуджений до 6,6 років позбавлення волі", - йдеться в прес-релізі.

Крім того, суд постановив конфіскувати майно міліціонера.