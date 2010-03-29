Двоє росіян постраждали в ДТП у Криму
10:28, 29 березня 2010Крым
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Зіткнення Chevrolet і Volkswagen
Двоє росіян, зокрема підліток, і двоє українців дістали травми внаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу Ялти, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Аварія сталася в Лівадії у другій половині дня 28 березня.
Внаслідок зіткнення Chevrolet і Volkswagen постраждали жителі російської Казані - чоловік і дівчинка-підліток, житель Донецької області і жителька Харківської області
Вони доставлені в лікарню. Стан травмованих оцінюється лікарями як задовільний.
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