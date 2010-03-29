У Чистий четвер Україну вмиє дощами
11:30, 29 березня 2010Крым
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Вітер південно-східний
Хмарна з проясненнями погода очікується в Україні 1 квітня, повідомив укргідрометцентр.
По всій країні, крім східних областей, очікуються дощі (вночі у північних та центральних областях місцями невеликі).
Вітер південно-східний з переходом у західних областях на західний, 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла; вдень 8-13° тепла, у східній частині та на крайньому півдні до 16°.
На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в області 3-8° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.
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