Курорти Криму та Західної України стануть гральними зонами

У курортних містах Криму та Західної України будуть особливі умови для створення грального бізнесу, заявив віце-прем‘єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, передає УНІАН.

«Попередньо можу сказати, що у містах-курортах, які увійдуть у закон, казино можна буде відкривати у 3-, 4- та 5-зіркових готелях. В інших містах - тільки у 5-зіркових готелях. Там будуть виділені пільгові умови, про які я не хочу поки що говорити», - заявив КОЛЕСНІКОВ на брифінгу у Львові.

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

24 березня голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про намір прийняти закон, який дозволяє діяльність казино в готелях Криму, а також, можливо, в п`ятизіркових готелях великих міст України.