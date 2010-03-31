У Керченській протоці затримали катер
11:20, 31 березня 2010Крым
0 0
Власника плавзасобу оштрафовано
Морська охорона затримала в районі мису Такиль в Керченській протоці катер з трьома людьми на борту за порушення прикордонного режиму, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.
"Пред`явити документи, що засвідчують особу, змогли не всі. Власника плавзасобу на борту не було, як і документів на катер. З пояснень було встановлено, що чоловіки проводили ходові випробування", - мовиться в прес-релізі.
Прикордонники відконвоювали катер в загін морської охорони, там склали адмінпротоколи. Порушників, у тому числі власника плавзасобу, оштрафовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter