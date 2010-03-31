У Керченській протоці затримали катер

Морська охорона затримала в районі мису Такиль в Керченській протоці катер з трьома людьми на борту за порушення прикордонного режиму, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.

"Пред`явити документи, що засвідчують особу, змогли не всі. Власника плавзасобу на борту не було, як і документів на катер. З пояснень було встановлено, що чоловіки проводили ходові випробування", - мовиться в прес-релізі.

Прикордонники відконвоювали катер в загін морської охорони, там склали адмінпротоколи. Порушників, у тому числі власника плавзасобу, оштрафовано.