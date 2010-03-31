ДАІ та податкова з новими шефами
15:00, 31 березня 2010Крым
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Кадрові зміни в Криму тривають
Кадрові зміни у керівництві податкової адміністрації і державтоінспекції відбулися в Криму.
Податкову регіону очолив Володимир ОХРИМЕНКО замість В‘ячеслава БУСАРЄВА.
ОХРИМЕНКО з січня 2008 року працював заступником голови податкової автономії.
«БУСАРЄВ працюватиме у податковій адміністрації України, на якій посаді - поки не уточнюється», - повідомила телефоном співробітниця прес-центру.
Управління ДАІ очолив Володимир ЗАГИНАЙЛО замість Олександра ХЛЕБНІКОВА.
ЗАГИНАЙЛО очолював державтоінспекцію автономії в 2007 році.
«ХЛЕБНІКОВ пішов на пенсію», - повідомив телефоном співробітник прес-служби управління.
Нові начальники представлені колективам.
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