ДАІ та податкова з новими шефами

Кадрові зміни в Криму тривають

Кадрові зміни у керівництві податкової адміністрації і державтоінспекції відбулися в Криму. Податкову регіону очолив Володимир ОХРИМЕНКО замість В‘ячеслава БУСАРЄВА. ОХРИМЕНКО з січня 2008 року працював заступником голови податкової автономії. «БУСАРЄВ працюватиме у податковій адміністрації України, на якій посаді - поки не уточнюється», - повідомила телефоном співробітниця прес-центру. Управління ДАІ очолив Володимир ЗАГИНАЙЛО замість Олександра ХЛЕБНІКОВА. ЗАГИНАЙЛО очолював державтоінспекцію автономії в 2007 році. «ХЛЕБНІКОВ пішов на пенсію», - повідомив телефоном співробітник прес-служби управління. Нові начальники представлені колективам.

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