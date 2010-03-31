Сімферополь ввів комендантську годину
16:53, 31 березня 2010Крым
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На дискотеку школяри підуть з батьками?
Комендантська година для неповнолітніх запроваджується у Сімферополі з 22.00 вечора до 6.00 ранку.
Рішення обмежити перебування дітей на вулицях у нічний час було ухвалено в середу на сесії сімферопольської міської ради.
Вночі дітям заборонено перебувати без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у громадських місцях, ресторанах, об`єктах торгівлі, розваг, у дворах і під`їздах житлових будинків, громадському транспорті тощо.
Контролювати виконання рішення міськради будуть правоохоронні органи.
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