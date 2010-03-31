Прем`єр проти казино в готелях Криму

Розміщувати казино в готелях Криму недоцільно, створювати особливі умови для грального бізнесу можна, якщо є згода громадськості, вважає кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

«Я проти того, щоб у готелях відкривали казино. Я не проти, щоб на окремих територіях створювалися умови для грального бізнесу, але це питання майбутнього. Якщо люди захочуть, щоб на тій або іншій території був бізнес із розвиненою інфраструктурою, я заперечувати не буду, але моє слово буде не першим, моє слово буде останнім. Я спочатку запитаю в людей», - сказав ДЖАРТИ журналістам у Сімферополі.

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.

У другій половині березня 2010 року голова державного комітету з питань розвитку підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про намір прийняти закон, що дозволяє відкривати казино в готелях Криму, а також, можливо, в п`ятизіркових готелях великих міст України.

Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що в курортних містах Криму та Західної України будуть особливі умови для створення грального бізнесу. За його словами, «в містах-курортах, які увійдуть до закону, казино можна буде відкривати в три-, чотири- і п`ятизіркових готелях», в інших містах - лише в п`ятизіркових готелях.