15 автоматів забрали із замаскованого грального залу

П`ятнадцять ігрових автоматів вилучили співробітники податкової служби в Євпаторії в залі торгівельного центру, де незаконно надавалися послуги у сфері грального бізнесу, повідомила прес-служба податкової міліції.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "заняття забороненими видами діяльності".

Нелегальний гральний зал працював близько місяця. "Дотримувалися заходи зі світломаскування", - мовиться в прес-релізі.

За попередніми даними, щодня зал відвідували близько тридцяти осіб.

Під час перевірки грали близько десяти. "Побачивши документи співробітників податкової міліції, вони почали розбігатися", - говориться в релізі.

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спецзакону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.