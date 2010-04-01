Шкільний атестат дорожчає на 25%

Рішення міністерства освіти і науки України про врахування при вступі до ВНЗ середнього балу атестату збільшує «зону корупції» на 25%, заявили експерти тижневику «Коментарі:».

Загалом же, як пише видання, цьогоріч корупційними лазівками при вступі до ВНЗ можуть стати атестати й збільшення кількості «липових» пільговиків. Зокрема й тому, що через об’єктивні причини Міносвіти не зможе якісно перевірити правдивість усіх пільг.

На думку експертів, опитаних тижневиком, сумнівним є і намір Міносвіти збільшити обсяг держзамовлення на підготовку випускників вишів.

Так, голова парламентського комітету з питань науки й освіти Володимир ПОЛОХАЛО впевнений, що для збільшення держзамовлення немає ні коштів у бюджеті, ні обґрунтованих критеріїв.

«Сьогодні держзамовлення в нас збільшується на ті спеціальності, які ринку не потрібні. Це нонсенс. При цьому ніхто реально не вивчає ринок, ніхто точно не знає, хто нам насправді потрібний: перукарі чи фізики», - пояснив ПОЛОХАЛО.

За його словами, непродумане збільшення держзамовлення, з одного боку, породжує корупцію, а з іншого - гальмує підготовку за новими спеціальностями, які потрібні країні. «Тому така позиція нинішнього уряду щонайменше непрофесійна», - підкреслив він.

Нагадаємо, 12 березня віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО не виключив, що вже цього року, окрім зовнішнього незалежного оцінювання знань, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити.

24 березня заступник голови партії «Єдиний Центр», депутат Леся ОРОБЕЦЬ відзначила, що завдяки дружнім зусиллям громадськості вдалося «відмовити» міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА від ідеї доповнення незалежного оцінювання вступними іспитами до вишів.

«Проте не меншу корупційну загрозу наразі містить інший намір ТАБАЧНИКА: прирівняти 1 бал шкільного атестату до 16 балів за сертифікатами ЗНО. Такі нововведення неминуче реанімують корупцію при вступі, змінивши її прописку - з приймальної комісії до директорського кабінету. А принагідно дискредитують ЗНО як незалежний механізм вступу до вищих навчальних закладів, що гарантує громадянам рівний доступ до вищої освіти», - сказала ОРОБЕЦЬ.