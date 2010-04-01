Четверо малюків отруїлися газом

Трьох хлопчиків і дівчинку госпіталізовано до лікарні в результаті отруєння чадним газом у Феодосії в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався через дитячі пустощі.

Жінка пішла до магазину, залишивши вдома на двадцять хвилин шестирічного, чотирирічного, одиннадцатимісячного синів і трирічну доньку.

Старші брати взяли сірники і підпалили матрац у кімнаті. Через його тління усі діти надихалися газом.

Повернувшись додому, жінка винесла знепритомлених малюків на вулицю.

Машина «швидкої допомоги» відвезла потерпілих до лікарні.

Життя дітей поза небезпекою.