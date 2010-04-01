Четверо малюків отруїлися газом
19:11, 01 квітня 2010Крым
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Мати пішла до магазину і ... почалося
Трьох хлопчиків і дівчинку госпіталізовано до лікарні в результаті отруєння чадним газом у Феодосії в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався через дитячі пустощі.
Жінка пішла до магазину, залишивши вдома на двадцять хвилин шестирічного, чотирирічного, одиннадцатимісячного синів і трирічну доньку.
Старші брати взяли сірники і підпалили матрац у кімнаті. Через його тління усі діти надихалися газом.
Повернувшись додому, жінка винесла знепритомлених малюків на вулицю.
Машина «швидкої допомоги» відвезла потерпілих до лікарні.
Життя дітей поза небезпекою.
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