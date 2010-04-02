«Севастопольгаз» отримав ліцензію
03:00, 02 квітня 2010Крым
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Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ліцензії на постачання газу за регульованим тарифом чотирьом компаніям, у тому числі «Севастопольгазу».
Ліцензії будуть видані на п`ять років у зв`язку із закінченням терміну дії попередніх.
Документи на постачання «блакитного палива», окрім «Севастопольгазу», отримають «Київоблгаз», «Полтавагаз» і «Харьківміськгаз».
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