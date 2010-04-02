«Севастопольгаз» отримав ліцензію

Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ліцензії на постачання газу за регульованим тарифом чотирьом компаніям, у тому числі «Севастопольгазу».

Ліцензії будуть видані на п`ять років у зв`язку із закінченням терміну дії попередніх.

Документи на постачання «блакитного палива», окрім «Севастопольгазу», отримають «Київоблгаз», «Полтавагаз» і «Харьківміськгаз».