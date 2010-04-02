Діті вчаться по посібникам ворожнечі

Прокуратура Криму вимагає від міністерства освіти та науки регіону заборонити використання в молодших класах шкіл посібника з легендою, яка може розцінюватися прибічниками однієї зі світових релігій як образлива.

«Мова йде про посібник для позакласного читання для учнів початкових класів «Волшебный ручеек», що включає легенду, в якій у негативній формі мовиться про одну зі світових релігій. Видання може образити релігійні почуття тих, що сповідає цю релігію», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Крім того, видання не входить в перелік рекомендованих для школи підручників і посібників, тобто не пройшло науково-методичну експертизу.

Прокуратура внесла припис до міносвіти з вимогою вилучення посібника і заборони його використання.

Наглядове відомство не уточнює, яка релігія мається на увазі.