Двоє росіян зламали ноги в горах

Двоє жителів Росії отримали травми в районі гори Кара-Даг поблизу курортного селища Коктебель в Криму в четвер, туристам надано медичну допомогу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Чоловік із ставропольського міста Лермонтово зламав ліву ногу і не міг самостійно йти. Рятувальники на носилках доставили його до машини «швидкої допомоги». Росіянина відвезли до лікарні.

Туристка з Москви впала, спускаючись з гори. Жінка повернулася до готеля і викликала «швидку». У неї перелом правої ноги і, можливо, куприка. Потерпілу шпиталізовано.

Стан росіян оцінюється медиками як середного ступеня тяжкості.