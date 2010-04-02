Двоє росіян зламали ноги в горах
10:25, 02 квітня 2010Крым
0 0
Кара-Даг "скаженів" в день дурня
Двоє жителів Росії отримали травми в районі гори Кара-Даг поблизу курортного селища Коктебель в Криму в четвер, туристам надано медичну допомогу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Чоловік із ставропольського міста Лермонтово зламав ліву ногу і не міг самостійно йти. Рятувальники на носилках доставили його до машини «швидкої допомоги». Росіянина відвезли до лікарні.
Туристка з Москви впала, спускаючись з гори. Жінка повернулася до готеля і викликала «швидку». У неї перелом правої ноги і, можливо, куприка. Потерпілу шпиталізовано.
Стан росіян оцінюється медиками як середного ступеня тяжкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter