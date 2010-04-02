Пожежна безпека 1500 приватних міні-готелів Криму не перевірялася

МНС вимагає від власників приватних готелів і пансіонатів Криму забезпечити пожежну безпеку об`єктів перед курортним сезоном.

У регіоні «більше 1500 приватних готелів і міні-пансіонатів, які ніким і ніколи не перевірялися на відповідність вимогам пожежної безпеки», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Основна частина таких міні-пансіонатів «представляє реальну небезпеку для відпочиваючих», вважають співробітники державного пожежного нагляду.

Часто на стадії проектування міні-готелів на експертизу надається проект приватного житлового будинку, тоді як вимоги будівельних норм, зокрема з пожежної безпеки, до будинків значно відрізняються від вимог до громадських будівель. «(У житлових будинках) не потрібні по два евакуаційні виходи з кожного поверху будівлі, немає необхідності у внутрішньому протипожежному водопостачанні, пожежній сигналізації та системі сповіщення про пожежу, і це лише мала частина вимог», - заявили рятувальники.

Вони нагадують про пожежу в пансіонаті в селищі Морське в серпні 2004 року, яка забрала сім життів. Будівля, що згоріла, не проходила за документами як спальний корпус - це був двоповерховий житловий будиночок для робочих, який використовували для прийому відпочиваючих. У серпні 2008 року в Судаку згорів триповерховий житловий будинок, який використовувався для відпочиваючих. Постраждали 39 туристів із різних регіонів України, Білорусі і Росії, вони залишилися без документів, речей і грошей.

Перед початком курортного сезону-2010 співробітники кримського МНС перевірили пожежну безпеку в санаторно-курортних установах регіону. Їх більше 600. «Проведено планові перевірки санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку по всьому побережжю. Запропоновано до виконання більш як 20 тисяч протипожежних заходів для забезпечення захисту здравниць. Більше 75% на сьогоднішній день виконано», - говориться в повідомленні.