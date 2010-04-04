Християни відзначають Великдень.

Світле Христове Воскресіння - найбільше християнське свято.

Слово ”Великдень” дійшло нас з грецької мови й означає ”прехождєніє”, ”позбавлення”.

Згідно з Новим завітом, Спаситель воскрес на третій день після смерті на Хресті у спокутування людських гріхів. Ця євангельська подія знаменує перемогу Господа над гріхом і смертю і початок буття нового світу, спокутного Ісусом Христом.

Віра у Воскресіння лежить в основі християнства. За словами святого апостола Павла, ”якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша”.

Про Великдень оповідає епізод Євангелія, коли Марія Магдалина на третій день після смерті Спасителя разом з двома іншими жінками прийшла до труни Ісуса Христа, щоб помазати його тіло ароматним маслом, і побачила, що камінь від печери, де покоївся Ісус, відвалений. Увійшовши до печери, жінки побачили там хлопця в білому одязі, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

Після Великоднього богослужіння віруючі розговляются (припиняють піст) освяченими напередодні паскою і крашанками. У Великодень прийнято готувати багато частувань, щоб кожен, хто прийшов у дім, знайомий або незнайомий, був нагодований.

За переказами, звичай красити яйця пов`язаний з ім`ям святої Марії Магдалини, яка піднесла імператору Тиберію біле яйце зі словами: ”Христос воскресє!”. ”Не вірю, - відповів імператор, - це неможливо так само, як і не може біле яйце в твоїй руці стати червоним”. І в ту ж мить яйце змінило свій колір.

З дня Великодня і до свята Вознесіння Господнього, яке святкується на сороковий день після Великодня, віруючі вітають один одного словами: ”Христос воскресє! - Воїстину воскресє!”.

В усіх православних храмах у ніч із суботи на неділю відбулися урочисті Великодні богослужіння.