У Бахчисараї «замінували» вокзал

Вибуховий пристрій шукали міліціонери в другій половині дня понеділка на залізничному вокзалі в місті Бахчисарай у Криму через анонімний дзвінок про замінування. Вибухівку не знайшли.

Ввечері в районі вокзалу зібралися близько ста людей, зокрема, ті, хто бажали поїхати на електричці до Сімферополя.

"Співробітники міліції не пускали людей до будівлі вокзалу і на перон. Працівники ДАІ розвертали автотранспорт в 200 метрах від вокзалу", - повідомив УНІАН телефоном очевидець.

"Нічого не знайдено. Потяги пішли. Графік, напевно, трохи підкоригується", - сказав УНІАН телефоном після 20 години співробітник МНС.

Останній раз вокзал у Бахчисараї "мінували" в грудні 2009 року, додав він.