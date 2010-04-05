У Бахчисараї «замінували» вокзал
21:00, 05 квітня 2010Крым
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Останній раз це робили у грудні
Вибуховий пристрій шукали міліціонери в другій половині дня понеділка на залізничному вокзалі в місті Бахчисарай у Криму через анонімний дзвінок про замінування. Вибухівку не знайшли.
Ввечері в районі вокзалу зібралися близько ста людей, зокрема, ті, хто бажали поїхати на електричці до Сімферополя.
"Співробітники міліції не пускали людей до будівлі вокзалу і на перон. Працівники ДАІ розвертали автотранспорт в 200 метрах від вокзалу", - повідомив УНІАН телефоном очевидець.
"Нічого не знайдено. Потяги пішли. Графік, напевно, трохи підкоригується", - сказав УНІАН телефоном після 20 години співробітник МНС.
Останній раз вокзал у Бахчисараї "мінували" в грудні 2009 року, додав він.
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