Куніцин став оком Януковича в Криму

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія КУНІЦИНА постійним представником глави держави в Криму, звільнивши його з посади голови адміністрації Севастополя, йдеться в указах українського лідера.

КУНІЦИН керував адміністрацією з червня 2006 року. На посаду його призначив тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО. ЯНУКОВИЧ звільнив КУНІЦИНА "у зв`язку із закінченням строку повноважень" ЮЩЕНКА.

Головою севастопольської адміністрації ЯНУКОВИЧ призначив Валерія САРАТОВА, який раніше очолював міську раду Севастополя. САРАТОВ є членом Партії регіонів.

У другій половині березня ЯНУКОВИЧ звільнив з посади представника президента в Криму Леоніда ЖУНЬКА, призначенного ЮЩЕНКОМ наприкінці січня 2008 року.