Янукович прибрав Куніцина з Севастополя

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади голови державної адміністрації Севастополя і призначив його своїм представником у Криму, йдеться в указах глави держави.

КУНІЦИНА призначив головою адміністрації Севастополя у червні 2006 року тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО.

ЯНУКОВИЧ звільнив КУНІЦИНА "у зв`язку із закінченням строку повноважень президента України (ЮЩЕНКА - ред.)".

Головою севастопольської адміністрації ЯНУКОВИЧ призначив Валерія САРАТОВА, який раніше керував міською радою Севастополя. САРАТОВ є членом Партії регіонів.

У березні ЯНУКОВИЧ звільнив з посади постійного представника глави держави в Криму Леоніда ЖУНЬКА, призначенного ЮЩЕНКОМ наприкінці січня 2008 року.