Янукович прибрав Куніцина з Севастополя
19:29, 06 квітня 2010Крым
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Президент віддав соратнику посаду в адміністрації...
|Сергій Куніцин і Віктор Ющенко
КУНІЦИНА призначив головою адміністрації Севастополя у червні 2006 року тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО.
ЯНУКОВИЧ звільнив КУНІЦИНА "у зв`язку із закінченням строку повноважень президента України (ЮЩЕНКА - ред.)".
Головою севастопольської адміністрації ЯНУКОВИЧ призначив Валерія САРАТОВА, який раніше керував міською радою Севастополя. САРАТОВ є членом Партії регіонів.
У березні ЯНУКОВИЧ звільнив з посади постійного представника глави держави в Криму Леоніда ЖУНЬКА, призначенного ЮЩЕНКОМ наприкінці січня 2008 року.
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