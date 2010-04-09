Турецькі кораблі зайшли до Севастополя

Загін кораблів військово-морських сил Туреччини у складі фрегату та підводного човна прибув з неофіційним візитом до порту Севастополь.

Відбулася зустріч командира походу і командирів кораблів з командувачем ВМС України віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ.

10 квітня моряки ВМС Туреччини відвідають турецький меморіал, де віддадуть військові почесті загиблим співвітчизникам, та меморіальний комплекс на Сапун-горі, де вшанують пам`ять радянських воїнів, загиблих у боях за Севастополь.

Як планується, 10-11 квітня з 15 до 17 години кораблі будуть відкриті для відвідання жителями та гостями Севастополя.

Візит відбувається відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва міністерства оборони України та збройних сил держави на березень-квітень і завершиться 12 квітня.