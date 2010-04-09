Український корабель прибув до Туреччини для участі в Blackseafor

Корабель «Славутич» військово-морських сил України, який 7 квітня вийшов з Севастополя для участі у черговій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor, прибув до турецького порту Ереглі, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Планується, що під час стоянки командири кораблів з’єднання Blackseafor проведуть офіційні зустрічі з керівництвом міста та командиром військово-морської бази Ереглі, а екіпажі здійснять заходи базової підготовки і проведуть тренування зі зв’язку.

Для військових моряків заплановані культурні та спортивні заходи. Жителі Ереглі зможуть відвідати кораблі Blackseafor.

12 квітня міжнародне з’єднання вийде у море, де проведе навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, спостереження за цивільними суднами і літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду судна-порушника, організації протиповітряної оборони.

16 квітня кораблі Blackseafor прибудуть до болгарського порту Варна.