Вибух в Ялті стався через корозійний отвір у газопроводі

Причиною вибуху у резервуарі чистої води «Батуринське» в Ялті стала газоповітряна суміш, що утворилася через отвір у трубі газопроводу середнього тиску, який прокладено поблизу об`єкту, такі попередні дані спецкомісії з розслідуванню обставин надзвичайної події, в результаті якої загинув співробітник водоканалу.

«Знайдений отвір - розміром приблизно десять на дванадцять міліметрів - утворився в результаті електрохімічної корозії», - йдеться у повідомленні управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду в Криму.

На даний час «тривають випробування газопроводу під тиском».

Черговий інженер водоканалу загинув вранці 6 квітня у результаті вибуху в одноповерховій будівлі насосної станції.

Держгірпромнагляд створив комісію з метою розслідування причин НП.

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».