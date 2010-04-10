У Севастополі відзначили 18-річчя початку формування флоту України

Медалі - ветеранам, квіти - Нахімову

Урочисті заходи з нагоди 18-річчя формування Військово-морських сил України відбуваються в Севастополі. У 1992 році тодішній президент Леонід КРАВЧУК видав указ «Про невідкладні заходи з будівництва збройних сил України», в якому було наказано почати формування українських ВМС на базі сил Чорноморського флоту колишнього СРСР, дислокованих на території держави. Представники командування флоту, ветеранський актив ВМС, курсанти й ліцеїсти поклали квіти до пам`ятників Тарасу Шевченку, гетьману Петру Сагайдачному й адміралу Павлу Нахімову, передає УНІАН. Командуючий ВМС віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ вручив ветеранам пам`ятні знаки за зміцнення бойової готовності й за сприяння розвитку українського флоту.

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