Меджліс висловив співчуття полякам у зв`язку із загибеллю президента

Меджліс кримських татар висловив співчуття польському народу у зв`язку із загибеллю президента країни Леха Качинського, його дружини Марії та низки високопосадовців в авіакатастрофі в Росії.

”Трагічна подія завдала непоправної втрати польській нації і всьому європейському співтовариству”, - говориться в заяві меджлісу.

Кримськотатарський народ в особі Качинського втратив ”одного з найбільш послідовних політиків світового рівня, які сприяли подальшому об`єднанню європейських народів на основі повного очищення Європи від наслідків тоталітарних фашистського і комуністичного режимів”, наголошується в документі.

”Меджліс кримськотатарського народу тужить разом з польським народом і висловлює йому, а також близьким і рідним загиблих свої глибокі співчуття”, - йдеться в заяві.

Вранці 10 квітня в Смоленській області РФ при заході на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 президента Польщі, на борту якого перебували польський лідер Качинський, його дружина, делегація польських високопосадовців. Вони летіли в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам трагедії.

На борту перебували 96 пасажирів і членів екіпажу, ніхто з них не вижив.

В Польщі оголошено тижневу жалобу.