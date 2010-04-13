Корабель «Славутич» у складі Blackseafor вийшов з порту Туреччини

Пункт призначення - Варна

Корабель управління “Славутич” військово-морських сил України у складі Чорноморської групи співробітництва Blackseafor вийшов у вівторок з турецького порту Ереглі, повідомила прес-служба міністерства оборони. 16 квітня, згідно з планом активації, кораблі Blackseafor прибудуть до болгарського порту Варна. Основну увагу на переході морем буде акцентовано на покращання взаємосумісності між кораблями Чорноморських країн, відпрацюванні пошуково-рятувальних завдань, підвищенні професійних навичок екіпажів. Навчально-бойові процедури з’єднання чітко окреслені, врахований кращий досвід організації та проведення морських операцій за стандартами країн-членів НАТО.

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