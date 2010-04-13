У міськраді Севастополя - новий керівник

Севастопольська міська рада обрала головою міськради Юрія ДОЙНІКОВА, достроково припинивши повноваження Валерія САРАТОВА, якого призначено керівником адміністрації Севастополя.

САРАТОВ написав заяву з проханням припинити його поноваження голови міськради.

Кандидатуру 50-річного ДОЙНІКОВА (фракція Партії регіонів «Регіон Севастополь»), який до цього обіймав посаду заступника голови міськради, запропонував на керивну посаду САРАТОВ.

Висунутий одним із депутатів на посаду голови міськради лідер фракції комуністів «Трудовий Севастополь» Василь ПАРХОМЕНКО взяв відвід.

6 квітня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади голови державної адміністрації Севастополя і призначив замість нього САРАТОВА. КУНІЦИНА призначено представником президента в Криму.

12 квітня фракція «Регіон Севастополь» на своєму засіданні одноголосно проголосувала за висунення ДОЙНІКОВА на посаду голови міськради.

ДОЙНІКОВ народився у 1960 році у Херсоні. У 1982 році закінчив Севастопольський приладобудівний інститут, навчається в Національній академії державного управління при президентові України. З вересня 2008 року працював заступником голови міськради.