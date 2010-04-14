УНП пропонує збільшити орендну плату за базування ЧФ РФ
16:12, 14 квітня 2010Крым
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Але після розрахунків з РФ за енергоносії
|Юрій Костенко. Фото УНІАН
«Ми пропонуємо новому уряду у 2010 році остаточно розрахуватися за енергоносії, які були нараховані як державний борг України перед Російською Федерацією, і у такий спосіб дати можливість перегляду цін за оренду кримської землі та інфраструктури», - сказав КОСТЕНКО з трибуни Ради.
Він заявив, що керівництво Росії зараз фактично само порушило питання про перегляд орендної плати, але пов’язано це лише з продовженням перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року. Депутат наголосив, що це суперечить Конституції України.
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