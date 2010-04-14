УНП пропонує збільшити орендну плату за базування ЧФ РФ

Депутат Верховної ради України від НУ-НС, ліде Української народної партії Юрій КОСТЕНКО пропонує українській владі протягом року розрахуватися з Росією за енергоносії з тим, щоб поставити перед РФ питання про зміну орендної плати за базування Чорноморського флоту.

«Ми пропонуємо новому уряду у 2010 році остаточно розрахуватися за енергоносії, які були нараховані як державний борг України перед Російською Федерацією, і у такий спосіб дати можливість перегляду цін за оренду кримської землі та інфраструктури», - сказав КОСТЕНКО з трибуни Ради.

Він заявив, що керівництво Росії зараз фактично само порушило питання про перегляд орендної плати, але пов’язано це лише з продовженням перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року. Депутат наголосив, що це суперечить Конституції України.