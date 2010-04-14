Троє кримських міліціонерів катували затриманих
18:48, 14 квітня 2010Крым
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Вимагали зізнатися у злочині
У Криму прокуратура направила до суду кримінальні справи щодо трьох співробітників міліції, які за допомогою тортур і знущань намагалися змусити жителів Бахчисарайського району зізнатися в злочині.
”Дії міліціонерів, які завдали громадянам тілесних ушкоджень, кваліфіковано як перевищення службових повноважень”, - йдеться в повідомленні прокуратури.
Докази вчинення правоохоронцями протиправних дій представлено на розгляд Бахчисарайского райсуду.
Кількість постраждалих не уточнюється.
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