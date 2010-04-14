Нардепи хочуть заборонити ворожок

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується заборонити діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання долі.

Цікаво, що така ідея об’єднала представників усіх парламентських фракцій, як проурядових, так і опозиційних.

Нардепи пропонують запровадити адміністративну відповідальність за діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, надання послуг з передрікання майбутнього, проведення масових заходів за їх участю, поширення інформації та матеріалів, - штраф від ста до ста п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф за повторну спробу ворожіння зростатиме від ста пятидесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів.

Також депутати пропонують заборонити рекламу послуг і діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок та хіромантів, рекламу фільмів, телепередач, масових заходів та індивідуальних консультацій від “громадян з надздібностями”.