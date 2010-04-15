У Криму очікуються заморозки

Заморозки на поверхні грунту можливі в Криму в ніч на п`ятницю, повідомив український гідрометеорологічний центр.

Вночі 16 квітня заморозки 0-3° нижче нуля також очікуються в Херсонській, Запорізькій і східних областях України, заявили синоптики.

В Україні у п`ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі на Правобережжі, вдень - в Україні, крім крайнього сходу, йтимуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 8-13° тепла, на Лівобережжі та в Криму 14-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та Києві хмарно з проясненнями. Температура в області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. Температура в Києві вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.