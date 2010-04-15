Противники нікотину побігають в неділю в Сімферополі

Пробіг "За Крим без тютюнового диму" проведуть противники куріння в неділю, 18 квітня, в Сімферополі, повідомили організатори акції.

"Мета заходу - привернути увагу населення і влади до погроз, пов`язаних з пасивним курінням, і до необхідності створення місць, на 100% вільних від тютюнового диму", - говориться в прес-релізі.

Учасники антинікотинової акції стартують в Гагарінську парку, пробіжать вулицями Сімферополя і фінішують на вулиці Декабристів. Приєднатися до них можуть усі бажаючи.

Пробіг організували коаліція "Крим без тютюнового диму", кримська асоціація "Екологія і світ" і клуб любителів бігу "Панацея".