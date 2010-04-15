Україну просять заборонити продаж сумішей з шавлієм

Заборонити продаж сумішей для куріння, створених на основі шавлії, блакитного лотоса, гавайської троянди з обробкою синтетичними канабіноїдами, вимагають від Кабінету міністрів організації ”Якість життя” та ”Рух протидії наркоманії і наркокорупції”.

Керівник організації ”Якість життя” Олексій ГОНЧАРЕНКО заявив на прес-конференції в УНІАН, що суміші ”Бомбей”, ”Spice” та інші ”є аналогами марихуани, але набагато сильнішої дії”.

ГОНЧАРЕНКО навів висновки досліджень зарубіжних учених, які, за його словами, заявили: ”Дурманний ефект сумішей для куріння обумовлений наявністю в них синтетичного канабіноїда JWH-018, який в п`ять разів активніше тетрагідроканабінола, який є основою марихуани”.

Вимоги громадських організацій підтримали Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Інтернет партія України.