У Криму для знищення донної міни евакуювали пансіонат
18:56, 15 квітня 2010Крым
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Боєприпас знайшли поблизу від берега
Донну якірну міну радянського виробництва, знайдену в морі поблизу пансіонату в Бахчисарайському районі Криму, знищили піротехніки в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На час операції близько півсотні працівників пансіонату евакуювали.
Міну 1940 року випуску знайшли на триметровій глибині водолази, які 15 квітня перевіряли акваторію пляжу у селі Піщане.
На березі в цьому місці сталося обвалення залізобетонних конструкцій. Шторм міг підняти боєприпас та вдарити його об залишки плит - стався би вибух.
Піротехніки підірвали міну там, де знайшли її.
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