У Криму для знищення донної міни евакуювали пансіонат

Донну якірну міну радянського виробництва, знайдену в морі поблизу пансіонату в Бахчисарайському районі Криму, знищили піротехніки в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На час операції близько півсотні працівників пансіонату евакуювали.

Міну 1940 року випуску знайшли на триметровій глибині водолази, які 15 квітня перевіряли акваторію пляжу у селі Піщане.

На березі в цьому місці сталося обвалення залізобетонних конструкцій. Шторм міг підняти боєприпас та вдарити його об залишки плит - стався би вибух.

Піротехніки підірвали міну там, де знайшли її.