До Севастополя прибув американський фрегат

До порту Севастополя з неофіційним візитом сьогодні прибув фрегат військово-морських сил США «Джон Л. Хол».

Американський корабель пришвартувався біля причалу морського вокзалу.

Як передає УНІАН, на Графській пристані прихід фрегата зустрічав пікет близько 50 активістів Прогресивної соціалістичної партії України, які тримали плакати «НАТО - ні!», «Севастополь не буде базою натовської воєнщини!», «Ні України - в НАТО, НАТО - в Україні!» і скандували приблизно те саме, що написане на них.

Корабель ВМС США прибув в порт Севастополя з метою відпочинку членів екіпажа. Для американських моряків буде організовано екскурсію по історичних і культурних місцях міста-героя.

Планується, що вранці 21 квітня відбудеться товариський матч з футболу між командами фрегата «Джон Л.Холл» ВМС США і корвета «Придніпров’я» ВМС України.

Цього самого дня військовослужбовці ВМС України, учні і викладачі загальноосвітніх шкіл Севастополя зможуть побувати на борту корабля ВМС США з ознайомлювальною екскурсією.

Увечері на площі Нахімова планується виступ групи військових музикантів американського корабля.

22 квітня «Джон Л.Холл» залишить Севастополь.