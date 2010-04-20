Митники забрали BMW у жінки-водія

Співробітники митниці та автоінспекції затримали на Ангарському перевалі в Криму автомобіль BMW 650i з американським реєстраційним номером, управління яким здійснювалося без дозвільних документів митних органів.

«Мешканка Криму, що знаходилася за кермом, пред`явила документи на автомобіль, проте з`ясувалося, що вона не є його власником. BMW був тимчасово ввезений на митну територію України громадянином США і на момент зупинки знаходився під митним контролем», - повідомила прес-служба митної служби України.

Складений протокол за статтею «неправомірні операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем».

Вартість BMW, за попередньою оцінкою, становить понад 390 тисяч гривень. «Суд вирішить його долю», - заявили митники.