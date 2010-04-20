Командир фрегата з США вітає свободу слова в Севастополі

Командир фрегата ВМС США «Джон Л.Холл», який прибув у вівторок до Севастополя, капітан другого рангу Герман ПФЕФАЛ вітає демократичний процес, який розвивається у місті, і свободу слова, яку мають городяни.

На запитання журналістів про ставлення до акції протесту, яку організувала група активістів під час заходу американського корабля до Севастопольської бухти, ПФЕФАЛ відповів: «Конкретно про цих людей я нічого не можу сказати: ні «проти», ні «за», - проте хотів би підкреслити, що мені приємно бачити той демократичний процес, який розвивається у вашому прекрасному місті, ту свободу слова, яку люди мають».

Коментуючи на прохання журналістів підсумки спілкування з головою міської державної адміністрації Валерієм САРАТОВИМ ПФЕФАЛ відзначив: «Ми говорили про ті міцні і дружні відносини, які підтримуються між нашими двома країнами. Я подякував міра за те, що найближчі два дні мій корабель знаходитиметься тут, за можливість відвідати ваше прекрасне місто».

20 квітня прихід фрегата зустрічав пікет близько 50 активістів Прогресивної соціалістичної партії України, які тримали в руках плакати «НАТО - ні!», «Севастополь не буде базою натовської воєнщини!», «Ні України в НАТО, НАТО - в Україні!».