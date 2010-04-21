Перебування ЧФ Росії в Криму продовжено до 2042 року

Новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року, передає УНІАН.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ підписали угоду в середу в Харкові.

Як йдеться у документі, строк перебування ЧФ Росії в Україні подовжено на 25 років, починаючи з 2017 року.

Якщо угода набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України та Державною думою Росії, Чорноморський флот базуватиметься в Криму до 2042 року.

Документом також передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

«Ми ухвалили рішення щодо подальшого перебування ЧФ Росії, оскільки це було важливо для наших російських колег і друзів», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що завдяки угоді російська сторона отримала визначеність стосовно присутності своєї військової бази в Україні.

ЯНУКОВИЧ вважає, що це рішення і факт перебування ЧФ у Криму є позитивним чинником для забезпечення безпеки і стабільності не лише у Чорноморському регіоні, але й на європейському континенті в цілому.

Зі свого боку МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія, отримавши міжнародно-правові гарантії для своєї військової бази, вкладатиме значні матеріально-фінансові інвестиції у розвиток не лише ЧФ, але й Севастополя.