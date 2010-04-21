Яценюк вважає рішення по ЧФ неконституційним

Продовження перебування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року без змін до Конституції України і референдуму є неконституційним, заявив депутат Верховної Ради, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, передає УНІАН.

«Питання перебування ЧФ на території України регулюється чинною Конституцією і угодою про тимчасове перебування флоту... Будь-які дії щодо зміни умов перебування Чорноморського флоту на території України, які проведені без референдуму і без змін до Конституції, є нічим іншим як свавіллям і неконституційними діями», - сказав політик на прес-конференції.

За словами ЯЦЕНЮКА, щоб змінити терміни перебування флоту, необхідно вносити зміни до Конституції, вони можливі лише після референдуму.

«(Домовленості) поки що - папірець, оскільки фактичне підписання не означає ніяких юридичних наслідків. Підписати можна все, що хочеш, але це ніяк не впливає не реальні терміни перебування флоту на території України», - заявив екс-спікер Ради.

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження перебування ЧФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії після 2042 року на 5 років за згодою сторін.