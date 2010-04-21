Янукович розпочав процес здачі Криму Росії - лідер «Єдиного Центру»

Підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі президент Віктор ЯНУКОВИЧ фактично розпочав процес здачі Криму Російській Федерації, заявив лідер партії "Єдиний Центр" (ЄЦ) Віктор БАЛОГА.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу підписали угоду про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії після 2042 року на 5 років за згодою сторін. Натомість Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.

"Такі угоди швидше нагадують акт політичної капітуляції незалежної української держави", - сказав БАЛОГА, якого цитує прес-служба ЄЦ.

Він заявив, що відповідно до статті 17 Конституції на території України не допускається розташування іноземних військових баз. "Незважаючи на всі майбутні юридичні викрутаси, якими будуть відбілювати підписані угоди, норма Конституції чітка та зрозуміла. І жодна економічна поступка з боку Росії не варта і коми з Основного закону держави", - сказав БАЛОГА.

Лідер ЄЦ наголосив, що збільшення терміну перебування ЧФ РФ на 25 років є лише формальним приводом для реалізації планів Росії з повернення Криму під свій політичний та адміністративний контроль.

"Чорноморський флот, як військова база, не має серйозного стратегічного значення для Росії. За рівнем завдань, які він може виконувати, ЧФ значно поступається іншим морським базам Російської Федерації. Важливий він виключно як плацдарм для російської експансії в Криму. База ЧФ РФ фактично є ідеологічним штабом для підживлення сепаратистських рухів у Криму та посилення антидержавних настроїв у південносхідному регіоні", - заявив БАЛОГА.