Адміністрація Севастополя вимагає від партій припинити тарифний піар

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ закликає партії зробити практичні кроки з розв’язання існуючих проблем у житлово-комунальному господарстві міста, а не спекулювати на тарифах.

«Участь політичних партій у розв’язанні проблеми зменшення собівартості послуг, що надаються підприємствами ЖКГ, буде більш ефективним за всілякі заяви, листівки і мітинги проти оптимізації тарифів», - заявив він журналістам.

13 квітня міськрада затвердила нові тарифи, які приблизно в два рази вищі за тарифи, затверджені депутатами у 2006 році, і на 20-25% нижчі від встановлених у вересні 2009 року відповідно до наказу тодішнього голови адміністрації - начальника цивільної оборони Севастополя Сергія КУНІЦИНА.

На думку САРАТОВА, критика без конструктивних пропозицій буде нічим іншим, як «піаром і популізмом».

«Політичні сили мають знати, що від їх практичної участі у розв’язанні проблем ЖКГ Севастополя багато в чому залежатиме довіра громади до них, а отже, і майбутнє цих політичних сил», - заявив він.