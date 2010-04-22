З Сімферополя до Москви курсуватимуть прискорені поїзди

«Укрзалізниця» і «Російські залізниці» (РЗ) підписали меморандум про наміри прискорити рух пасажирських потягів на напрямах Москва-Київ та Москва-Сімферополь, заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, передає УНІАН.

За його словами, домовленості було досягнуто у Києві в рамках засідання робочої українсько-російської групи з питань організації швидкісного руху.

Меморандум підписали перший заступник гендиректора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО і старший віце-президент РЗ Валентин ГАПАНОВИЧ.