З 2017 року Росія платитиме за базування ЧФ живими грошима - Путін

З 2017 року Росія платитиме за базування Чорноморського флоту в Україні живими грошима, трохи збільшивши суму, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН

«Йдеться про десятки мільярдів доларів, і саме ці кошти буде враховано як платню за перебування російського військового флоту в Севастополі, починаючи з 2017 року», - сказав він на засіданні уряду, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

За словами ПУТІНА, ті суми, які Україна не доплатить за газ, а, відповідно, Росія недоотримає, залишаться у самій Україні, і з року в рік ця сума накопичуватиметься.

«Окрім цього, Росія взяла на себе зобов`язання з 2017 року продовжити платню за перебування так званими вже живими грошима, збільшивши трохи ту суму, яку ми платимо зараз, тобто до 2017 року», - підкреслив він. ПУТІН не назвав конкретну цифру.

За його словами, ухвалене рішення було непростим для Росії, оскільки це дорого.

Водночас, незважаючи на це, він звернеться до Держдуми з проханням ратифікувати угоду президентів України та Росії.

21 квітня Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження з 2017 року на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, як на 100 доларів за тисячу кубометрів.