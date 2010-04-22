Опозиція пропонує визнати флотську угоду неприйнятною

Депутати Борис ТАРАСЮК ("Наша Україна - Народна самооборона") та Олег БІЛОРУС ("Блок Юлії Тимошенко") зареєстрували проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування можливого складу злочину в діяннях президента та посадовців уряду України при укладанні і підписанні угоди з Росією щодо продовження базування Чорноморського флоту в Криму після 2017 року.

Крім того, у Раді зареєстровано проект постанови про неприйнятність флотської угоди між Україною та РФ. Авторами документа є також ТАРАСЮК та БІЛОРУС.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, що продовжує перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року на 25 років із правом подальшої пролонгації ще на п`ять років. Угода повинна бути ратифікована парламентами двох країн.