У Криму автівка впала з обриву в море (фото)
10:03, 25 квітня 2010Крым
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Четверо людей постраждали в результаті падіння легкового автомобіля з обриву на берег Азовського моря в східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про подію в селі Каменське надійшла до рятувальників у ніч на неділю.
Автомобіль ВАЗ з`їхав з обриву заввишки три-чотири метри через «необачність водія», йдеться в прес-релізі.
Постраждалих - водія і трьох пасажирів - госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні. Їх стан оцінюється медиками як середнього ступеню тяжкості.
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