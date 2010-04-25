У Криму автівка впала з обриву в море (фото)

Четверо людей постраждали в результаті падіння легкового автомобіля з обриву на берег Азовського моря в східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію в селі Каменське надійшла до рятувальників у ніч на неділю.

Автомобіль ВАЗ з`їхав з обриву заввишки три-чотири метри через «необачність водія», йдеться в прес-релізі.

Постраждалих - водія і трьох пасажирів - госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні. Їх стан оцінюється медиками як середнього ступеню тяжкості.