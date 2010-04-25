Медведєв і Янукович домовляються з'єднати мостом Росію та Крим

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявляє, що переконав президентів Росії та України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

«Я дуже радий, що зміг переконати двох президентів в тому, що міст "Керч-Кавказ" має бути побудований якнайскоріше», - цитує ДЖАРТИ кримська організація Партії регіонів, чиїм лідером він є.

На думку керівника кримського уряду, проект будівництва «забезпечить економічний і соціальний прорив для всього Криму за рахунок розширення зв`язків з Краснодарським краєм, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, створення тисяч нових робочих місць».

«Причому зміни почнуться вже дуже скоро: президент МЕДВЕДЄВ сказав, що міст необхідно побудувати до 2014 року», - заявив ДЖАРТИ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу ICTV в неділю заявив, що ведуться переговори з російською стороною про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.

Транспортний перехід «Керч-Кубань» здатен забезпечити переміщення через протоку до 10 мільйонів осіб за рік. Також він може використовуватися для транспортування зрідженого газу в залізничних і автомобільних цистернах, повідомляла раніше прес-служба кримського уряду.

Під час передвиборчої кампанії ЯНУКОВИЧ обіцяв у разі перемоги на виборах президента реалізувати проект будівництва моста. «Я в обов`язковому порядку побудую міст "Керч-Кавказ". Відкриттям транспортного коридору ми створимо сприятливі умови для розвитку Криму - його туристичної галузі, і, звичайно, для руху товарів. Транзит - це завжди додаткові ресурси», - заявляв він у Сімферополі.

МЕДВЕДЄВ і ЯНУКОВИЧ 21 квітня в Харкові підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів. Угоду мають ратифікувати парламенти двох країн.

Цього ж дня в Харкові відбулася зустріч з керівниками прикордонних регіонів України та Росії.